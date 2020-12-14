Британия изучает возможность инвестиций в возобновляемую энергетику в Азербайджане

В ходе онлайн-семинара на тему “Сектор возобновляемых источников энергии в Азербайджане: изменения и возможности” обсужден потенциал Нагорного Карабаха в данной сфере

При совместной организации Департамента международной торговли посольства Великобритании в Азербайджане и Британской бизнес-группы был организован онлайн-семинар на тему “Сектор возобновляемых источников энергии в Азербайджане: изменения и возможности”.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики.

Основной целью семинара было информирование британских компаний о проводимых в Азербайджане реформах в секторе возобновляемых источников энергии, проделанной работе и намеченных планах, а также обсуждение того, какие инвестиционные возможности открывает этот процесс для компаний.

В семинаре приняли участие около 100 представителей и экспертов таких международных организаций, как Международное агентство по возобновляемой энергетике, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Программа развития Организации Объединенных Наций, а также компаний BP, ABB, Hayward Tyler, Nobel Oil, Royalton Holdings, Mott MacDonald и пр.

На семинаре была предоставлена подробная информация о проекте закона Азербайджанской Республики “Об использовании возобновляемых источников энергии при производстве электроэнергии”. Отмечено, что одним из направлений, разработанных с учетом международного опыта, является проведение аукционов для привлечения частных инвестиций в сферу возобновляемой энергетики. В то же время была дана подробная информация о потенциале по возобновляемым источникам энергии Азербайджана, работах в этой области, пилотных проектах в области солнечной и ветровой энергии.

В то же время дана информация о потенциале возобновляемых источников энергии Нагорного Карабаха и прилегающих регионов, отмечены возможности сотрудничества с частным сектором в этой области.