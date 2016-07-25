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    Brent впервые за последние два месяца предложен дешевле 45 долларов

    Начиная с 10 мая стоимость сырой нефти этой марки превышала 45 долларов/баррель

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Стоимость нефти марки Brent на аукционе лондонской межконтинентальной биржи ICE впервые за последние два месяца снизилась ниже отметки 45 долларов. 

    Как сообщает Report, в последний раз 9 мая нефть марки Brent стоила 43,46 долларов/баррель. 

    Начиная с 10 мая стоимость сырой нефти этой марки превышала 45 долларов/баррель. Самый высокий показатель за указанный период был зарегистрирован 8 июня и составил 52,51 долларов/баррель.

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