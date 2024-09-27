Brent торгуется у 71,7 долларов за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают умеренно подниматься вечером 27 сентября, однако завершают неделю в минусе на опасениях увеличения поставок топлива на мировой рынок.

Цены на нефть эталонных марок продолжают умеренно подниматься вечером 27 сентября, однако завершают неделю в минусе на опасениях увеличения поставок топлива на мировой рынок.

Котировки ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:55 по бакинскому времени выросли на 0,13 %, до 71,69 долларов за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к указанному времени на 0,49 %, до 68 долларов за баррель.

С начала недели Brent подешевела на 4 %, WTI - на 4,5 %.

Участники рынка и аналитики начинают склоняться к мнению, что ОПЕК+ приступит к запланированному увеличению добычи с 1 декабря. Ранее многие надеялись, что на фоне слабых прогнозов мирового спроса на топливо группа нефтедобывающих стран может снова перенести начало наращивания поставок.