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Brent торгуется у $69 за баррель

Brent торгуется у $69 за баррель Цены на нефть снижаются сегодня утром после самого активного за две недели роста днем ранее.
Энергетика
3 июля 2025 г. 09:33
Brent торгуется у $69 за баррель

Цены на нефть снижаются сегодня утром после самого активного за две недели роста днем ранее.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 09:08 опускается на $0,55 (0,8%), до $68,56 за баррель. Вчера эти контракты подорожали на $2 (3%), до $69,11 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на $0,52 (0,77%), до $66,93 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $2 (3,1%), до $67,45 за баррель.

Положительным фактором для нефти также стала новость о заключении торгового соглашения между США и Вьетнамом, по которому пошлина на импорт вьетнамских товаров в Штаты составит 20%, а тариф на ввоз американской продукции во Вьетнам будет равен нулю.

Между тем участники нефтяного рынка ждут очередной встречи ОПЕК+, которая состоится в ближайшие выходные. Восемь стран (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман) готовы рассмотреть возможность очередного увеличения квот на добычу в августе на 411 тыс. баррелей в сутки, как и в предыдущие три месяца, сообщают западные СМИ.

"Торговый оптимизм оказал поддержку ценам на нефть, однако это краткосрочное явление, - сказал Уоррен Паттерсон из ING Groep. - На этих выходных ОПЕК+ установит уровень добычи на август, и рынок опасается брать на себя слишком много рисков в преддверии длинных выходных в США".

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