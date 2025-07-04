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Brent торгуется у $68,39 за баррель

Brent торгуется у $68,39 за баррель Brent торгуется у $68,39 за баррель
Энергетика
4 июля 2025 г. 20:24
Brent торгуется у $68,39 за баррель

Котировки нефти остаются в минусе 4 июля вечером.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

К 19:02 по Баку сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,41 (0,6%), до $68,39 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,46 (0,69%), до $66,54 за баррель.

Основное внимание трейдеров по-прежнему направлено на встречу ОПЕК+, которая состоится в выходные. Как писали СМИ, на ней "восьмерка" стран, ранее добровольно сокращавших добычу, намерена рассмотреть возможность очередного увеличения квот на добычу в августе на 411 тысяч баррелей в сутки.

На нефтяные котировки также давит торговая неопределенность на фоне отсутствия соглашений США с ключевыми партнерами, включая ЕС и Японию, в преддверии ожидаемого вступления в силу объявленных в апреле "зеркальных" пошлин Вашингтона.

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