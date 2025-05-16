Brent торгуется у $65 за баррель

Нефть продолжает дорожать 16 мая днем.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:59 составляет $64,91 за баррель, что на $0,38 (0,59%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.
Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,36 (0,58%), до $61,98 за баррель.
Заключение ядерной сделки и снятие санкций позволит Ирану нарастить нефтедобычу ввиду роста числа потенциальных покупателей, отмечает аналитик ING Уоррен Паттерсон. По его оценкам, это может привести к увеличению предложения нефти на 400 тыс. баррелей в день
Между тем поддержку нефтяным котировкам продолжают оказывать надежды на нормализацию торговых отношений между Китаем и США. В начале недели нефтяные цены получили сильный импульс к росту со стороны новостей о том, что Вашингтон и Пекин договорились о взаимном снижении импортных пошлин на 90 дней. Беспокойство о том, что торговая война между крупнейшими экономиками мира приведет к замедлению экономического роста и ослаблению спроса на энергоносители, оказывало негативное влияние на настроения участников рынка в последние месяцы.