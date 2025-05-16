Brent торгуется у $65 за баррель

Нефть продолжает дорожать 16 мая днем.

Нефть продолжает дорожать 16 мая днем.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:59 составляет $64,91 за баррель, что на $0,38 (0,59%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,36 (0,58%), до $61,98 за баррель.

Заключение ядерной сделки и снятие санкций позволит Ирану нарастить нефтедобычу ввиду роста числа потенциальных покупателей, отмечает аналитик ING Уоррен Паттерсон. По его оценкам, это может привести к увеличению предложения нефти на 400 тыс. баррелей в день

Между тем поддержку нефтяным котировкам продолжают оказывать надежды на нормализацию торговых отношений между Китаем и США. В начале недели нефтяные цены получили сильный импульс к росту со стороны новостей о том, что Вашингтон и Пекин договорились о взаимном снижении импортных пошлин на 90 дней. Беспокойство о том, что торговая война между крупнейшими экономиками мира приведет к замедлению экономического роста и ослаблению спроса на энергоносители, оказывало негативное влияние на настроения участников рынка в последние месяцы.