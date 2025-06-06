О нас

Brent торгуется у $65,1 за баррель

Brent торгуется у $65,1 за баррель Цены на нефть умеренно снижаются утром 6 июня после роста накануне на новостях о разговоре лидеров США и Китая.
Энергетика
6 июня 2025 г. 09:35
Brent торгуется у $65,1 за баррель

Цены на нефть умеренно снижаются утром 6 июня после роста накануне на новостях о разговоре лидеров США и Китая.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 09:08 (по Баку) снижается на $0,2 (0,31%), до $65,14 за баррель. Днем ранее эти контракты подорожали на $0,48 (0,7%), до $65,34 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,2 (0,32%), до $63,17 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $0,52 (0,8%), до $63,37 за баррель.

Вчера состоялся телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Последний заявил, что разговор касался главным образом торговых вопросов и привел к положительному результату.

"Мы находимся грани масштабной торговой войны, и, если мы сделаем шаг назад, это повысит прогнозы спроса на нефть как в США, так и в Китае", - отметил старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Поддержку рынку нефти также оказывает сокращение добычи в Канаде из-за лесных пожаров в провинции Альберта, тогда как рост котировок ограничивают ожидания наращивания поставок со стороны ОПЕК+

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “Brent” markalı neftin bir bareli 65,1 dollara satılır
Версия на английском языке Brent trading at $65.1 per barrel

Экслюзивные новости

M-Gaz: Совместный проект с SOCAR по гибридной газификации может быть расширен на Северную Македонию и Албанию - ИНТЕРВЬЮ
M-Gaz: Совместный проект с SOCAR по гибридной газификации может быть расширен на Северную Македонию и Албанию - ИНТЕРВЬЮ
5 июня 2025 г. 11:43
Марк Альфельди-Борусс: Соглашение SOCAR и MOL открывает новый этап энергопартнерства Баку и Будапешта - ИНТЕРВЬЮ
Марк Альфельди-Борусс: Соглашение SOCAR и MOL открывает новый этап энергопартнерства Баку и Будапешта - ИНТЕРВЬЮ
4 июня 2025 г. 12:05
Селим Гювен: ACWA Power заинтересована в проектах трансграничной зеленой энергетики с участием Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Селим Гювен: ACWA Power заинтересована в проектах трансграничной "зеленой энергетики" с участием Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
4 июня 2025 г. 11:31
Министр Гвинеи-Бисау: Мы начинаем налаживать сотрудничество с Азербайджаном по ключевым секторам экономики - ЭКСКЛЮЗИВ
Министр Гвинеи-Бисау: Мы начинаем налаживать сотрудничество с Азербайджаном по ключевым секторам экономики - ЭКСКЛЮЗИВ
3 июня 2025 г. 09:00
Петр Бинхак: Азербайджан является перспективным партнером Чехии в сфере возобновляемой энергетики
Петр Бинхак: Азербайджан является перспективным партнером Чехии в сфере возобновляемой энергетики
30 мая 2025 г. 16:55
Петр Бинхак: Чехия рассматривает Азербайджан как важное звено в диверсификации источников поставок газа - ИНТЕРВЬЮ
Петр Бинхак: Чехия рассматривает Азербайджан как важное звено в диверсификации источников поставок газа - ИНТЕРВЬЮ
30 мая 2025 г. 12:54
Мухтар Бабаев: Каспий не должен повторить судьбу озера Урмия и Аральского моря
Мухтар Бабаев: Каспий не должен повторить судьбу озера Урмия и Аральского моря
29 мая 2025 г. 15:13
Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
26 мая 2025 г. 16:03
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
26 мая 2025 г. 12:49
Кристоф Петер Бакаи: Таможенное партнерство Венгрии с Азербайджаном усиливает интеграцию ОТГ с ЕС - ИНТЕРВЬЮ
Кристоф Петер Бакаи: Таможенное партнерство Венгрии с Азербайджаном усиливает интеграцию ОТГ с ЕС - ИНТЕРВЬЮ
26 мая 2025 г. 11:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi