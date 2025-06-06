Brent торгуется у $65,1 за баррель

Цены на нефть умеренно снижаются утром 6 июня после роста накануне на новостях о разговоре лидеров США и Китая.

Цены на нефть умеренно снижаются утром 6 июня после роста накануне на новостях о разговоре лидеров США и Китая.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 09:08 (по Баку) снижается на $0,2 (0,31%), до $65,14 за баррель. Днем ранее эти контракты подорожали на $0,48 (0,7%), до $65,34 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,2 (0,32%), до $63,17 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $0,52 (0,8%), до $63,37 за баррель.

Вчера состоялся телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Последний заявил, что разговор касался главным образом торговых вопросов и привел к положительному результату.

"Мы находимся грани масштабной торговой войны, и, если мы сделаем шаг назад, это повысит прогнозы спроса на нефть как в США, так и в Китае", - отметил старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Поддержку рынку нефти также оказывает сокращение добычи в Канаде из-за лесных пожаров в провинции Альберта, тогда как рост котировок ограничивают ожидания наращивания поставок со стороны ОПЕК+