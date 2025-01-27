Brent торгуется ниже $78 за баррель

Цены на нефть сегодня опускаются после снижения по итогам прошлой недели.

Цены на нефть сегодня опускаются после снижения по итогам прошлой недели.

Об этом сообщили Report со ссылкой на "Интерфакс".

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 09:20 составляет $77,93 за баррель, что на $0,57 (0,73%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу, 24 января, эти контракты подорожали на $0,21 (0,3%), до $78,5 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,57 (0,76%), до $74,09 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,04 (0,01%), до $74,66 за баррель.

На прошлой неделе Brent подешевела на 2,8%, WTI - на 3,5%. Давление на рынок оказали заявления президента США Дональда Трампа в Давосе о намерении добиваться снижения цен на нефть.