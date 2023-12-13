Brent подорожала на данных о сокращении запасов в США

Нефть Brent выросла в цене в среду вечером после публикации еженедельных данных об изменении запасов топлива в США.

Нефть марки Brent выросла в цене в среду вечером после публикации еженедельных данных об изменении запасов топлива в США.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, по последним данным февральские фьючерсы на Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,79 (на 1,08%) – до $74,03 за баррель.

Стоимость январских фьючерсов на WTI на бирже NYMEX составила $69,38 за баррель, что на 0,77 доллара (1,12%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,259 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Резервы бензина повысились на 0,408 млн баррелей, дистиллятов - на 1,494 млн баррелей.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение нефтяных запасов всего на 0,65 млн баррелей. При этом они предполагали рост запасов бензина на 1,933 млн баррелей, дистиллятов - на 0,623 млн баррелей.