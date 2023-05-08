Brent подорожала до 75,7 долларов за баррель

Цены на нефть повысились в понедельник благодаря некоторому ослаблению опасений в отношении возможной рецессии.

Цены на нефть повысились в понедельник благодаря некоторому ослаблению опасений в отношении возможной рецессии.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", позитивным для рынка фактором стали опубликованные в пятницу данные по американскому рынку труда, показавшие, что он остается сильным, несмотря на существенное ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на прошлой неделе, что американская экономика, вероятно, продолжит расти умеренными темпами в этом году и избежит рецессии.

Кроме того, трейдеры отмечают, что Китай наращивает закупки нефти, и спрос, вероятно, останется высоким в ближайшие несколько месяцев в связи с ростом туристической активности в стране.

В то же время запасы нефти в мире сокращаются, и эту проблему усугубит сокращение добычи странами ОПЕК+.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в понедельник составила 75,7 долларов за баррель, что на 0,4 доллара (0,53%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В пятницу эти контракты подорожали на 2,8 долларов (3,9%) - до 75,3 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла на 0,43 доллара (0,6%), до 71,77 долларов за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов выросла на 2,78 долларов (4,1%), до 71,34 доллара за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 6,3%, WTI - на 7,1%.