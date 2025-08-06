О нас

Brent подорожала до $68,68 за баррель

Brent подорожала до $68,68 за баррель Цены на нефть эталонных марок ускорили рост днем в среду в преддверии публикации официальных данных о запасах в Соединенных Штатах.
Энергетика
6 августа 2025 г. 15:54
Brent подорожала до $68,68 за баррель

Цены на нефть эталонных марок ускорили рост днем в среду в преддверии публикации официальных данных о запасах в Соединенных Штатах.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:30 по бакинскому времени составила $68,68 за баррель, что на $1,04 (1,54%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на $1,05 (1,61%), до $66,21 за баррель.

Минэнерго США опубликует еженедельный доклад о запасах нефти, бензина и дистиллятов в 18:30 по бакинскому времени среды.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Министр нефти Ирака: В ближайшие дни возобновится экспорт по трубопроводу Джейхан
Министр нефти Ирака: В ближайшие дни возобновится экспорт по трубопроводу Джейхан
6 августа 2025 г. 16:19
Стоимость подписанных BP с SOCAR-KBR контрактов по двум новым проектам в Азербайджане оценивается в 50 млн фунтов
Стоимость подписанных BP с SOCAR-KBR контрактов по двум новым проектам в Азербайджане оценивается в 50 млн фунтов
6 августа 2025 г. 15:50
Румынский министр: Азербайджан - стратегический партнер для энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной Европы – ИНТЕРВЬЮ
Румынский министр: Азербайджан - стратегический партнер для энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной Европы – ИНТЕРВЬЮ
6 августа 2025 г. 15:20
Россия атаковала станцию, задействованную в поставках азербайджанского газа в Украину
Россия атаковала станцию, задействованную в поставках азербайджанского газа в Украину
6 августа 2025 г. 14:43
Запасы газа в хранилищах Европы достигли 70%
Запасы газа в хранилищах Европы достигли 70%
6 августа 2025 г. 11:13
Цена азербайджанской нефти упала до $69
Цена азербайджанской нефти упала до $69
6 августа 2025 г. 10:14
Нефть подорожала после публикации данных API о запасах сырья в США
Нефть подорожала после публикации данных API о запасах сырья в США
6 августа 2025 г. 09:17
В некоторых частях поселка Шувелян будет приостановлена подача электроэнергии
В некоторых частях поселка Шувелян будет приостановлена подача электроэнергии
6 августа 2025 г. 03:12
В Нахчыване реализуют 5-летний план по реконструкции электросетей
В Нахчыване реализуют 5-летний план по реконструкции электросетей
5 августа 2025 г. 16:45
Утвержден План мероприятий по реконструкции распределительной электросети Нахчывана
Утвержден План мероприятий по реконструкции распределительной электросети Нахчывана
5 августа 2025 г. 16:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi