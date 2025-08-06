Brent подорожала до $68,68 за баррель

Цены на нефть эталонных марок ускорили рост днем в среду в преддверии публикации официальных данных о запасах в Соединенных Штатах.

Цены на нефть эталонных марок ускорили рост днем в среду в преддверии публикации официальных данных о запасах в Соединенных Штатах.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:30 по бакинскому времени составила $68,68 за баррель, что на $1,04 (1,54%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на $1,05 (1,61%), до $66,21 за баррель.

Минэнерго США опубликует еженедельный доклад о запасах нефти, бензина и дистиллятов в 18:30 по бакинскому времени среды.