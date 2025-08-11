О нас

Brent подорожала до $66,73 за баррель

Энергетика
11 августа 2025 г. 15:44
Цены на нефть незначительно повышаются на торгах в понедельник после максимального с начала июня снижения на прошлой неделе.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

Внимание рынка направлено на анонсированную встречу президентов США и России на Аляске, которая, как ожидается, может положить начало урегулированию украинского конфликта.

К 15:05 по Баку октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,14 (0,21%) до $66,73 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,09 (0,14%), до $63,97 за баррель.

На прошлой неделе Brent подешевела на 4,4%, WTI - на 5,1%.

