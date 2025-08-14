О нас

Brent подорожала до $66,44 за баррель

Brent подорожала до $66,44 за баррель Цены на нефть усилили подъем вечером 14 августа в преддверии встречи президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.
Энергетика
14 августа 2025 г. 19:30
Brent подорожала до $66,44 за баррель

Цены на нефть усилили подъем вечером 14 августа в преддверии встречи президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", стоимость октябрьских контрактов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:59 по Баку поднимается на $0,81 (1,23%), до $66,44 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) дорожают на $0,81 (1,29%), до $63,46 за баррель.

"Неопределенность, связанная с переговорами между США и Россией, продолжает увеличивать премию за риск, поскольку покупатели российской нефти могут столкнуться с еще большим экономическим давлением", - говорится в аналитической записке Rystad Energy.

Напомним, что встреча Путина с Трампом состоится в пятницу вечером на Аляске. Американский президент сегодня заявил, что оценивает в 25% вероятность того, что встреча закончится неудачно. Ранее он пообещал, что Россия столкнется с "очень серьезными последствиями", если не согласится на перемирие в Украине.

Глава Минфина США Скотт Бессент сказал, что Вашингтон может использовать санкции и вторичные пошлины, если саммит окажется безрезультатным.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Brent” markalı neft 66,44 dollar/barelə kimi bahalaşıb

Экслюзивные новости

ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
6 августа 2025 г. 17:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi