Brent подорожала до $66,44 за баррель

Цены на нефть усилили подъем вечером 14 августа в преддверии встречи президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", стоимость октябрьских контрактов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:59 по Баку поднимается на $0,81 (1,23%), до $66,44 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) дорожают на $0,81 (1,29%), до $63,46 за баррель.

"Неопределенность, связанная с переговорами между США и Россией, продолжает увеличивать премию за риск, поскольку покупатели российской нефти могут столкнуться с еще большим экономическим давлением", - говорится в аналитической записке Rystad Energy.

Напомним, что встреча Путина с Трампом состоится в пятницу вечером на Аляске. Американский президент сегодня заявил, что оценивает в 25% вероятность того, что встреча закончится неудачно. Ранее он пообещал, что Россия столкнется с "очень серьезными последствиями", если не согласится на перемирие в Украине.

Глава Минфина США Скотт Бессент сказал, что Вашингтон может использовать санкции и вторичные пошлины, если саммит окажется безрезультатным.