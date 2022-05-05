Brent подорожала до 110,86 долларов за баррель

Котировки нефти продолжили рост в четверг после 5%-го скачка накануне на фоне планов Евросоюза о введении эмбарго на импорт топлива из России. В центре внимания трейдеров - заседание ОПЕК+, по итогам которого, как ожидается, будет принято решение о неболь

Котировки нефти продолжили рост в четверг после 5%-го скачка накануне на фоне планов Евросоюза о введении эмбарго на импорт топлива из России. В центре внимания трейдеров - заседание ОПЕК+, по итогам которого, как ожидается, будет принято решение о небольшом наращивании добычи.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", июльские фьючерсы на Brent подорожали на Лондонской бирже ICE Futures на 0,72 долларов (0,65%), до 110,86 долларов за баррель. В среду Brent подорожала на 5,17 долларов (4,9%), до 110,14 долларов за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому моменту подорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на 0,44 долларов (0,41%), до 108,25 долларов за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на 5,4 долларов (5,3%), до 107,81 долларов за баррель.

Эксперты технического комитета ОПЕК+ рекомендовали придерживаться плана альянса по увеличению в июне квоты добычи нефти на 432 тыс. баррелей в сутки.

5 мая состоится министерский комитет ОПЕК+, который рассмотрит отчет техкомитета, и даст рекомендации для полноформатной встречи министров ОПЕК+.

Как заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕК в рамках готовящегося шестого пакета санкций против России считает необходимым запретить импорт всей российской нефти странами ЕС.

Bloomberg также сообщил, что европейские страны могут запретить своим компаниям оказывать России услуги при транспортировке ее нефти, в том числе услуги страхования.