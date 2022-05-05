О нас
Аудио новости

Brent подорожала до 110,86 долларов за баррель

Brent подорожала до 110,86 долларов за баррель Котировки нефти продолжили рост в четверг после 5%-го скачка накануне на фоне планов Евросоюза о введении эмбарго на импорт топлива из России. В центре внимания трейдеров - заседание ОПЕК+, по итогам которого, как ожидается, будет принято решение о неболь
Энергетика
5 мая 2022 г. 09:51
Brent подорожала до 110,86 долларов за баррель

Котировки нефти продолжили рост в четверг после 5%-го скачка накануне на фоне планов Евросоюза о введении эмбарго на импорт топлива из России. В центре внимания трейдеров - заседание ОПЕК+, по итогам которого, как ожидается, будет принято решение о небольшом наращивании добычи.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", июльские фьючерсы на Brent подорожали на Лондонской бирже ICE Futures на 0,72 долларов (0,65%), до 110,86 долларов за баррель. В среду Brent подорожала на 5,17 долларов (4,9%), до 110,14 долларов за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому моменту подорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на 0,44 долларов (0,41%), до 108,25 долларов за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на 5,4 долларов (5,3%), до 107,81 долларов за баррель.

Эксперты технического комитета ОПЕК+ рекомендовали придерживаться плана альянса по увеличению в июне квоты добычи нефти на 432 тыс. баррелей в сутки.

5 мая состоится министерский комитет ОПЕК+, который рассмотрит отчет техкомитета, и даст рекомендации для полноформатной встречи министров ОПЕК+.

Как заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕК в рамках готовящегося шестого пакета санкций против России считает необходимым запретить импорт всей российской нефти странами ЕС.

Bloomberg также сообщил, что европейские страны могут запретить своим компаниям оказывать России услуги при транспортировке ее нефти, в том числе услуги страхования.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Brent rises to $110.86 per barrel

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате специального представителя в Зангиланском районе
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате специального представителя в Зангиланском районе
4 мая 2022 г. 21:06
Президент Азербайджана: Мы разоблачим их перед миром, и они заплатят нам компенсацию
Президент Азербайджана: Мы разоблачим их перед миром, и они заплатят нам компенсацию
4 мая 2022 г. 16:27
Бакинский марафон-2022 пройдет 15 мая
Бакинский марафон-2022 пройдет 15 мая
4 мая 2022 г. 16:20
Фестиваль Харыбюльбюль планируется провести в Шуше 12-14 мая
Фестиваль "Харыбюльбюль" планируется провести в Шуше 12-14 мая
4 мая 2022 г. 12:13
Репортаж из построенной в поселке Кюрдаханы новой школы
ФотоРепортаж из построенной в поселке Кюрдаханы новой школы
3 мая 2022 г. 16:34
МО: На полигоне Сейфали утилизируют боеприпасы
МО: На полигоне Сейфали утилизируют боеприпасы
3 мая 2022 г. 15:21
Президент Ильхам Алиев поздравил израильского коллегу
Президент Ильхам Алиев поздравил израильского коллегу
3 мая 2022 г. 13:28
Жительница Кюрдаханы: Мехрибан ханым узнала, что мы нуждаемся в новой школе
Жительница Кюрдаханы: Мехрибан ханым узнала, что мы нуждаемся в новой школе
3 мая 2022 г. 13:20
Педагог: Открытие новой школы поможет повысить качество образования в поселке Кюрдаханы
ФотоПедагог: Открытие новой школы поможет повысить качество образования в поселке Кюрдаханы
3 мая 2022 г. 12:25
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии школы № 304
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии школы № 304
2 мая 2022 г. 21:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi