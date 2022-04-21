Brent подорожала до 107,93 долларов за баррель на опасениях о спаде предложения

Котировки нефти выросли в четверг из-за опасений снижения предложения на мировом рынке при резком сокращении запасов в США.

Котировки нефти выросли в четверг из-за опасений снижения предложения на мировом рынке при резком сокращении запасов в США.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", добыча в Ливии упала из-за политических протестов, в то время как европейские страны продолжают обсуждать возможность ограничения импорта российских энергоресурсов.

Так, глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила 20 апреля, что Германия до конца года полностью откажется от импорта российской нефти.

Июньские фьючерсы на Brent подорожали на Лондонской бирже ICE Futures на 1,13 доллара (1,06%) к цене закрытия торгов среды и торговались у 107,93 доллара за баррель. За предыдущую сессию Brent подешевела на 0,45 долларов (0,4%), до 106,8 долларов за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому моменту подорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на 0,99 долларов (0,97%), до 103,18 долларов за баррель. В среду контракт подорожал на 0,14 долларов (0,1%), до 102,19 долларов за баррель.

Коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе упали на 8,02 млн баррелей, максимальными темпами с января 2021 года, - до 413,73 млн баррелей, показали данные Минэнерго США. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали роста запасов на 3 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на Nymex нефть, уменьшились на 185 тыс. баррелей, до 26,2 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 11,9 млн б/с.

Товарные запасы бензина в США на прошлой неделе снизились на 761 тыс. баррелей, дистиллятов - на 2,66 млн баррелей. Ожидалось их сокращение на 1,1 млн баррелей и на 800 тыс. баррелей соответственно.