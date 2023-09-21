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Нефть марки Brent подешевела до 92,86 долларов за баррель

Нефть марки Brent подешевела до 92,86 долларов за баррель Котировки нефти продолжают снижаться утром в четверг, демонстрируя негативную динамику третью сессию подряд несмотря на данные о сокращении запасов топлива в США.
Энергетика
21 сентября 2023 г. 10:01
Нефть марки Brent подешевела до 92,86 долларов за баррель

Котировки нефти продолжают снижаться утром в четверг, демонстрируя негативную динамику третью сессию подряд несмотря на данные о сокращении запасов топлива в США.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", ноябрьские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,67 долларов (0,72%), до 92,86 долларов за баррель, а фьючерсы на WTI на нью-йоркской товарной бирже NYMEX на 0,68 долларов (0,76%), до 88,98 долларов за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2,14 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Опрошенные Bloomberg аналитики прогнозировали снижение на 1,7 млн баррелей.

Товарные запасы бензина стали меньше на 831 тыс. баррелей, дистиллятов - уменьшились на 2,87 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 1,1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,05 млн баррелей.

Резервы нефти на терминале в Кушинге упали на 2,1 млн баррелей. Тем временем стратегический нефтяной резерв США (SPR) пополнился на 600 тыс. баррелей.

"Мы действительно считаем, что некоторая консолидация является оправданной перед следующим рывком вверх", - сказал MarketWatch управляющий партнер Tyche Capital Advisors Тарик Захир. С учетом сокращения нефтедобычи Россией и Саудовской Аравией до конца года, рост котировок Brent до $100 за баррель является вопросом времени, добавил он.

По мнению Захира, "росту цен на нефть могут помешать высокие цены на нефть, поскольку они окажут давление на спрос".

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