Brent подешевела до 85,97 долларов за баррель

Котировки нефти снизились в понедельник в условиях общего оттока средств инвесторов из рискованных активов в связи с сигналами новой волны кризиса на китайском рынке недвижимости.

Котировки нефти снизились в понедельник в условиях общего оттока средств инвесторов из рискованных активов в связи с сигналами новой волны кризиса на китайском рынке недвижимости.

Доллар США укрепился на 0,12%, что сокращает привлекательность вложений в сырьевые товары, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Октябрьские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,84 доллара (0,97%), до 85,97 долларов за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту подешевели на нью-йоркской товарной бирже на 0,85 долларов (1,02%), до 82,34 доллара за баррель.

На прошлой неделе Brent подорожала на 0,7%, WTI - на 0,5%. Оба сорта завершили в плюсе седьмую неделю подряд в связи с опасениями дефицита нефти на мировом рынке. Ожидания, что американская экономика сможет избежать рецессии, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой, поддерживали прогнозы спроса. При этом, сокращение поставок нефти из Саудовской Аравии на мировой рынок вызывает опасения сокращения предложения.