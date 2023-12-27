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Brent подешевела до $81 за баррель после декабрьских максимумов накануне

Brent подешевела до $81 за баррель после декабрьских максимумов накануне Цены на нефть в рамках корректировки снизились после обновления декабрьских максимумов накануне, инвесторы продолжают оценивать обстановку в Красном море.
Энергетика
27 декабря 2023 г. 09:54
Brent подешевела до $81 за баррель после декабрьских максимумов накануне

Цены на нефть в рамках корректировки снизились после обновления декабрьских максимумов накануне, инвесторы продолжают оценивать обстановку в Красном море.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 81,04 доллара за баррель. Это на 0,03 доллара (0,04%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на 0,15 доллара (0,2%), до 75,42 доллара за баррель.

Йеменские повстанцы-хуситы атаковали еще одно грузовое судно в Красном море, сообщил во вторник телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на военного представителя мятежников Яхью Сареа. По его словам, экипаж коммерческого судна MSC United трижды проигнорировал предупредительные сигналы, после чего повстанцы запустили по нему ракеты.

Также во вторник Управление морских торговых операций Соединенного Королевства заявило о взрывах и пусках ракет в Красном море недалеко от порта Ходейды.

Ранее датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk AS сообщила о планах возобновить перевозки в Красном море после реализации международной миссии по обеспечению безопасности судов. Управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес, чьи слова приводит MarketWatch, назвал миссию позитивным шагом к восстановлению безопасных морских перевозок в регионе.

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