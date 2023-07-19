Brent подешевела до 79,41 долларов за баррель

Котировки нефти снизились после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии. Трейдеры ждут публикации данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране.

Котировки нефти снизились после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии. Трейдеры ждут публикации данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс".

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со вторника на среду, показали снижение резервов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 14 июля, на 797 тыс. баррелей. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал падение запасов на 2,25 млн баррелей после повышения более чем на 3 млн баррелей неделей ранее.

Сентябрьские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,22 долларов (0,28%), до 79,41 долларов за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому моменту подешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на 0,32 долларов (0,42%), до 75,43 долларов за баррель.

Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на Nymex нефть, упали на прошлой неделе на 3 млн баррелей, по данным API. Снижение, если оно будет подтверждено официальными данными, станет крупнейшим с октября 2021 года.

Опрошенные The Wall Street Journal аналитики ожидают снижения резервов нефти в США на прошлой неделе на 1,8 млн баррелей, бензина - на 1,1 млн баррелей, а также ждут роста запасов дистиллятов на 200 тыс. баррелей.