Brent подешевела до 76,76 долларов за баррель

Котировки нефти снизились в четверг в связи с сохраняющимися опасениями в отношении перспектив спроса.

Котировки нефти снизились в четверг в связи с сохраняющимися опасениями в отношении перспектив спроса.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", опубликованные накануне данные Минэнергетики США показали рост запасов на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, по итогам седьмой недели подряд - на 1,7 млн баррелей. Кроме того, запасы бензина в Штатах увеличились на 2,74 млн баррелей.

Так, августовские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,19 долларов (0,25%), до 76,76 долларов за баррель. В среду Brent подорожала на 0,66 долларов (0,9%) до 76,95 долларов за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому моменту подешевели на Нью-Йоркской товарной бирже на 0,15 долларов (0,21%), до 72,38 долларов за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт подорожал поднялась на 0,79 долларов (1,1%), до 72,53 долларов за баррель.

В целом запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 452 тыс. баррелей, сообщило Минэнерго. Эксперты в среднем прогнозировали рост на 1,5 млн баррелей.

Трейдеры обратили внимание на показатель загрузки мощностей нефтеперерабатывающих предприятий США, который вырос на прошлой неделе на 2,7 процентного пункта - до 95,8%, что является максимумом с 2019 года. Эти данные были восприняты как сигнал возможного повышения спроса на бензин и дизельное топливо, учитывая начавшийся автомобильный сезон.