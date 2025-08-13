О нас

Brent подешевела до $65,76 за баррель

Brent подешевела до $65,76 за баррель Нефтяные котировки перешли к снижению днем в среду на фоне ухудшения прогнозов для мирового спроса от Международного энергетического агентства.
Энергетика
13 августа 2025 г. 15:23
Brent подешевела до $65,76 за баррель

Нефтяные котировки перешли к снижению 13 августа днем на фоне ухудшения прогнозов для мирового спроса от Международного энергетического агентства.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

К 14:51 по Баку октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,36 (0,54%), до $65,76 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,46 (0,73%), до $62,71 за баррель.

МЭА в ежемесячном отчете спрогнозировало рост спроса на нефть в мире в 2025 году относительно прошлого года на 685 тыс. баррелей в сутки. Месяцем ранее Агентство прогнозировало прирост на уровне 704 тысячи б/с. Таким образом, аналитики понизили прогноз на 19 тыс. б/с.

При этом МЭА увеличило прогноз предложения нефти на мировом рынке на 2025 год на 370 тыс. б/с, до 105,5 млн б/с. Прогноз был скорректирован исключительно из-за пересмотра оценки добычи в странах ОПЕК+: она была повышена до 50,9 млн б/с.

