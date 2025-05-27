Brent подешевела до $64,09 за баррель

Снижение котировок нефти усилилось вечером во вторник в ожидании встречи восьми стран ОПЕК+, на которой будет обсуждаться увеличение добычи на июль.

Снижение котировок нефти усилилось вечером во вторник в ожидании встречи восьми стран ОПЕК+, на которой будет обсуждаться увеличение добычи на июль.

Как сообщает Report со ссылкой на биржевые данные, к 18:42 по Баку июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,65 (1%), до $64,09 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,64 (1,04%), до $60,89 за баррель.

Восьмерка стран ОПЕК+ обсуждает возможность третьего подряд увеличения нефтедобычи на 411 тысяч б/с в июле. Участники рынка опасаются, что это может привести к формированию избытка предложения. Ранее сообщалось, что встреча министров восьми стран ОПЕК+, добровольно сокративших добычу на 2,2 млн баррелей в сутки, состоится в субботу, а не в воскресенье.

По мнению аналитика UBS Джованни Стауново, потенциал цен на нефть к росту останется ограниченным до тех пор, пока не станет ясно, какое именно решение ОПЕК+ примет в субботу.

С другой стороны, снижение котировок сдерживает оптимизм по поводу переговоров США и Европейского союза по поводу заключения торговой сделки. Ранее американский президент Дональд Трамп согласился отложить вступление в силу пошлины в 50% на импорт товаров из ЕС до 9 июля, чтобы дать сторонам время для достижения соглашения по тарифам.

27 мая Трамп позитивно оценил усилия Евросоюза, направленные на заключение сделки.

"Меня только что проинформировали, что из ЕС позвонили для быстрого согласования дат для встреч. Это позитивное событие", - написал он в Truth Social.