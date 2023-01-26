Brent подешевел на низких объемах торгов из-за каникул на биржах Китая

Мировые цены на нефть в четверг утром изменились разнонаправленно.

Мировые цены на нефть в четверг утром изменились разнонаправленно.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов. Рынки продолжают оценивать перспективы спроса и предложения, пока биржи Китая закрыты на каникулы.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,1% - до 86,03 доллара за баррель, а на WTI выросла на 0,16%, до 80,28 доллара.

Торги в Китае по-прежнему не проходят в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. По этой причине объем торгов до открытия европейских торговых площадок снижен. Китай является одним из крупнейших импортеров и потребителей нефти в мире.

В то же время нефтяные трейдеры продолжают оценивать перспективы восстановления экономики Китая, которое может поддержать спрос, и ожидают новостей от ОПЕК+ на следующей неделе, когда запланирован министерский мониторинговый комитет.

Влияет на торги и ослабление доллара, который дешевеет к иене на 0,3%. Более дешевый доллар поддерживает котировки нефти WTI.