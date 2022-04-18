Brent незначительно подорожала на опасениях о спаде поставок из Ливии

Котировки нефти выросли в понедельник на фоне событий в Ливии, где два экспортных порта прекратили работу из-за акций протеста против действующего премьер-министра Абдулы Хамида Дбейба.

Котировки нефти выросли в понедельник на фоне событий в Ливии, где два экспортных порта прекратили работу из-за акций протеста против действующего премьер-министра Абдулы Хамида Дбейба.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Ливийская государственная нефтекомпания National Oil Corp. в воскресенье объявила о приостановке добычи на месторождении El Feel на западе страны, обеспечивающего производство нефти в объеме порядка 65 тыс. баррелей в сутки. В результате прекратились поставки на экспортный терминал Mellitah.

Кроме того, по данным Bloomberg, из-за акций протеста была остановлена работа экспортного терминала Зуветина на западе Ливии.

Июньские фьючерсы на Brent дорожали на Лондонской бирже ICE Futures на 0,7 долларов (0,63%), до 112,4 долларов за баррель. В четверг Brent подорожала на 2,92 долларов (2,7%), до 111,7 долларов за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому моменту подорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на 0,64 долларов (0,6%), до 107,59 долларов за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на 2,7 долларов (2,6%), до 106,95 долларов за баррель.

В пятницу торги нефтью не проводились из-за выходных в Великобритании и США.