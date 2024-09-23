Brent на прошлой неделе выросла на 4%

Нефть марки Brent на минувшей неделе подорожала на 4%, WTI - на 4,8%.

Нефть марки Brent на минувшей неделе подорожала на 4%, WTI - на 4,8%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным СМИ, поддержку рынку нефти на минувшей неделе оказало резкое снижение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, повысившийся оптимизм трейдеров в отношении перспектив американской экономики и, соответственно, спроса на нефть.

По информации, цены на нефть в понедельник продолжают расти из-за конфликта на Ближнем Востоке.

По данным лондонской биржи ICE Futures, стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent в понедельник утром составляет 75,03 долларов за баррель, что на 0,54 (0,72%) долларов выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йорской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на утро понедельника на 0,57 (0,8%), до 71,57 долларов за баррель.