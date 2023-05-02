Бренда Шаффер: Все больше крупных компаний стремятся подключиться к Среднему коридору

Все больше крупных компаний стремятся подключиться к Среднему коридору, что делает этот проект еще более выгодным и перспективным.

Все больше крупных компаний стремятся подключиться к Среднему коридору, что делает этот проект еще более выгодным и перспективным.

Как передает Report, об этом профессор Naval postgraduate school (США) и член Американской ассоциации политических наук Бренда Шаффер сказала на международной конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему", посвященной 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева.

Она также отметила роль Южного газового коридора (ЮГК), в частности, в обеспечении энергобезопасности Европы, а также нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, который, по ее словам, был построен с дополнительными мощностями и обладает огромным потенциалом.