Бренда Шаффер: Нефтегазовым ресурсам Центральной Азии нужны альтернативное маршруты на Запад

Нефтегазовым ресурсам Центральной Азии нужен новый выход на Запад, который в результате сможет принести пользу жителям Кавказа и Центральной Азии.

Нефтегазовым ресурсам Центральной Азии нужен новый выход на высоколиквидные рынки Запада, что принесет пользу всем на Южном Кавказе и Центральной Азии.

Об этом Report заявила профессор Naval postgraduate school (США) и член Американской ассоциации политических наук Бренда Шаффер, комментируя создание транспортных маршрутов из ЦА в ЕС качестве альтернативных для экспорта энергоресурсов.

"Нам нужно думать о строительстве новых трубопроводов для транспортировки нефти и газа как о способе диверсификации маршрутов поставок, а не как об альтернативе нефте-газопроводам в России. К примеру, в Казахстане так много нефти, что экспорт значительно вырастет в следующем году", - сказала она. По ее словам, для экспорта этой нефти потребуются использование как имеющихся нефтепроводов через Россию, так и дополнительных мощностей по другим направлениям. "Так что это не вместо РФ, а дополнительно к имеющимся через нее", - сказала она, добавив, что это и есть диверсификация.

Б.Шаффер отметила, что трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан был построен с дополнительной запасной мощностью, больше, чем когда-либо было нужно Азербайджану даже в годы максимального экспорта. С таким же подходом был построен Южный Газовый коридор. "Газопроводы ЮКГ спроектированы с возможностью дальнейшего расширения", - сказала она.

Б.Шаффер подчеркнула, что это было сделано благодаря стратегическому видению общенационального лидера Гейдара Алиева и президента Азербайджана Ильхама Алиева, которые знали, что наступит день, когда через Южный Кавказ буду направляться на мировые рынки потоки нефти и газа из ЦА. "Это было неизбежно, так как этим ресурсам нужен будет альтернативный путь на Запад", - заявила она.

"Я верю, что диверсификация потоков энергоресурсов из Центральной Азии на Запад будет продолжаться, что принесет пользу и Южному Кавказу, и Центральной Азии",- заключила она.