Бренда Шаффер: Азербайджан добьется больших успехов в использовании традиционной и возобновляемой энергии

Азербайджан, будучи новатором, добьется больших успехов в сфере использования как традиционной энергетики, так и возобновляемых источников энергии.

Азербайджан, будучи новатором, добьется больших успехов в сфере использования как традиционной энергетики, так и возобновляемых источников энергии.

Об этом Report заявила профессор Naval Postgraduate School (США) и член Американской ассоциации политических наук Бренда Шаффер.

"Азербайджан всегда был новатором и придерживался очень реалистичного подхода в энергетических вопросах. Страна богата ископаемыми видами топлива, нефтью, природным газом, а также ресурсами ветровой и солнечной энергии. Лучшая политика - это использование всех доступных видов энергии", - сказала она.

По словам Шаффер, многие страны, которые активно развивают возобновляемые источники энергии, в конечном итоге все равно используют уголь. "Это приводит к серьезному загрязнению окружающей среды, что подрывает их усилия в области возобновляемой энергетики".

"Азербайджан представит высокотехнологичную модель использования природного газа и возобновляемых источников энергии, которая намного чище с точки зрения загрязнения окружающей среды и выбросов, и я думаю, что это важная модель, на которую стоит обратить внимание всему миру", - подытожила профессор.