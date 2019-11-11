Бразилию пригласили на декабрьскую встречу ОПЕК+

Бразилия может принять участие в заседании стран ОПЕК+ в Вене 6 декабря, на котором будут обсуждаться уровни добычи альянса на период после марта 2020 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сказал генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо в кулуарах нефтегазовой конференции ADIPEC.

"Мы будем рады видеть Бразилию в составе ОПЕК. Мы ждем их в декабре, пригласили их участвовать в министерской встрече ОПЕК+ 6 декабря", - сказал он.

Отметим, на V совещании министров государств-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран вне картеля, прошедшем в Вене 7 декабря 2018 года, достигнута договоренность о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки с уровня октября 2018 года. С 1 июля текущего года действие соглашения продлено до конца первого квартала 2020 года.