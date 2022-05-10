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Бразилия отказала США в просьбе увеличить добычу нефти

Бразилия отказала США в просьбе увеличить добычу нефти Бразильская государственная нефтяная компания Petrobras отклонила просьбу американской стороны об увеличении добычу нефти.
Энергетика
10 мая 2022 г. 17:20
Бразилия отказала США в просьбе увеличить добычу нефти

Бразильская государственная нефтяная компания Petrobras отклонила просьбу американской стороны об увеличении добычу нефти.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Просьба Вашингтона последовало за резким ростом мировых цен после начала боевых действий со стороны России. Бразилия занимает девятое место в мире по добыче нефти.

Представители Petrobras заявили, что уровень добычи является функцией бизнес-стратегии, а не дипломатии, и что значительный краткосрочный рост производства будет невозможен с точки зрения логистики, сообщили источники.

"Мы работаем с энергетическими компаниями, чтобы увеличить их возможности по поставкам энергии на рынок, особенно в условиях роста цен",— отметил чиновник, не став вдаваться в подробности или комментировать мартовскую встречу с официальными представителями Petrobras. Petrobras в своем заявлении отрицает, что имела место какая-либо встреча с "представителями Госдепа США".

Ранее США объявили об эмбарго на покупку российских нефти и нефтепродуктов. Ограничительные меры стали ответом на боевые действия России в Украине. Сейчас Евросоюз в рамках готовящегося шестого пакета санкций обсуждает введении эмбарго на российскую нефть. Решение может быть принято на этой неделе, до 15 мая.

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Версия на английском языке Brazil refuses US request to increase oil production

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