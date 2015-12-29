Бразильская компания Petrobras продала 49% акций в газовой Gaspetro японской Mitsui

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Бразильская государственная нефтегазовая компания Petrobras завершила сделку по продаже 49% акций своей газовой "дочки" Petrobras Gаs S.A (Gaspetro) японской компании Mitsui & Co., сообщает Report cо сылкой на пресс-службу компании Petrobras.

Сумма сделки составила около 500 миллионов долларов.

Ранее Petrobras объявила о планах продажи активов с целью снижения долговой нагрузки. В частности, в период 2015-2016 годов компания намерена избавиться от активов на сумму 15,1 миллиарда долларов, а в 2017-2018 годах - на сумму 42,6 миллиарда долларов.