Брайза: Видение Гейдара Алиева позволило Азербайджану возродить энергетический сектор

Видение общенационального лидера Гейдара Алиева позволило Азербайджану возродить свой энергетический сектор.
Об этом в интервью Report сказал международный эксперт, член правления Джеймстаунского фонда и бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.
"Действительно, вполне возможно, что нефтегазовый бизнес Азербайджана никогда бы не восстановился после распада СССР. Видение Гейдара Алиева позволило Азербайджану возродить свой энергетический сектор, как я упоминал ранее, и, в конечном счете, экспортировать свои энергоресурсы по этим трубопроводам. Его видение также включало привлечение иностранных инвестиций геополитически сбалансированным способом, чтобы Азербайджан не нажил себе врагов. Это означало привлечение в свое время инвестиций от компаний, базирующихся в Великобритании, Турции и Японии, а также от российских и даже иранских компаний", - сказал он.
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