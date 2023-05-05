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Брайза: Видение Гейдара Алиева позволило Азербайджану возродить энергетический сектор

Брайза: Видение Гейдара Алиева позволило Азербайджану возродить энергетический сектор Видение общенационального лидера Гейдара Алиева позволило Азербайджану возродить свой энергетический сектор.
Энергетика
5 мая 2023 г. 09:57
Брайза: Видение Гейдара Алиева позволило Азербайджану возродить энергетический сектор

Видение общенационального лидера Гейдара Алиева позволило Азербайджану возродить свой энергетический сектор.

Об этом в интервью Report сказал международный эксперт, член правления Джеймстаунского фонда и бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

"Действительно, вполне возможно, что нефтегазовый бизнес Азербайджана никогда бы не восстановился после распада СССР. Видение Гейдара Алиева позволило Азербайджану возродить свой энергетический сектор, как я упоминал ранее, и, в конечном счете, экспортировать свои энергоресурсы по этим трубопроводам. Его видение также включало привлечение иностранных инвестиций геополитически сбалансированным способом, чтобы Азербайджан не нажил себе врагов. Это означало привлечение в свое время инвестиций от компаний, базирующихся в Великобритании, Турции и Японии, а также от российских и даже иранских компаний", - сказал он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

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Версия на английском языке Bryza: Heydar Aliyev’s vision made it possible for Azerbaijan to resurrect its energy sector

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