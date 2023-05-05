Брайза: Видение Гейдара Алиева позволило Азербайджану возродить энергетический сектор

Видение общенационального лидера Гейдара Алиева позволило Азербайджану возродить свой энергетический сектор.

Видение общенационального лидера Гейдара Алиева позволило Азербайджану возродить свой энергетический сектор.

Об этом в интервью Report сказал международный эксперт, член правления Джеймстаунского фонда и бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

"Действительно, вполне возможно, что нефтегазовый бизнес Азербайджана никогда бы не восстановился после распада СССР. Видение Гейдара Алиева позволило Азербайджану возродить свой энергетический сектор, как я упоминал ранее, и, в конечном счете, экспортировать свои энергоресурсы по этим трубопроводам. Его видение также включало привлечение иностранных инвестиций геополитически сбалансированным способом, чтобы Азербайджан не нажил себе врагов. Это означало привлечение в свое время инвестиций от компаний, базирующихся в Великобритании, Турции и Японии, а также от российских и даже иранских компаний", - сказал он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться, пройдя по ссылке.