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Брайза: Своп-соглашение может позволить Азербайджану увеличить поставки газа в Европу

Брайза: Своп-соглашение может позволить Азербайджану увеличить поставки газа в Европу Если для Азербайджана будет доступно больше газа из Туркменистана, то страна сможет увеличить поставки в Европу и помогать им не только в краткосрочных потребностях, но и в более долгосрочных целях: создания предприятий по распределению природного газа по
Энергетика
29 ноября 2021 г. 16:31
Брайза: Своп-соглашение может позволить Азербайджану увеличить поставки газа в Европу
Мэтью Брайза

Если для Азербайджана будет доступно больше газа из Туркменистана, то страна сможет увеличить поставки в Европу и помогать им не только в краткосрочных потребностях, но и в более долгосрочных целях: создания предприятий по распределению природного газа по всей Европе, на Балканах и за их пределами.

Об этом Report заявил старший научный сотрудник Атлантического совета США, международный эксперт Мэтью Брайза.

“Cоглашение о своповых поставках газа в объеме до 2 млрд кубометров в год между Азербайджаном, Туркменистаном и Ираном является очень значительным событием. В краткосрочной перспективе во всем мире существует большой спрос на природный газ из-за всех cобытий, вызванных пандемией”, - сказал он, добавив, что даже вне кризиса у Азербайджана и Туркменистана есть веские экономические и стратегические причины для такого сотрудничества.

Брайза также отметил возможности, которые реализация Зангезурского коридора предоставляет этому соглашению: "Если мы сможем обеспечить транспортировку газа из Туркменистана в Иран, а оттуда в Азербайджан, то в конечном итоге газ может транспортироваться по Зангезурскому коридору, и тогда вдоль этой дороги можно будет построить промышленные зоны, которые могли бы использовать природный газ, например, для производства нефтепродуктов”.

Азербайджан, Иран и Туркменистан подписали соглашение о своповых поставках газа в объеме до 2 млрд кубометров в год.

Согласно договоренности, ежегодно из Туркменистана в Азербайджан через Иран будет поставляться от 1,5 до 2 млрд кубометров газа.

Реализация бессрочного контракта начнется с 22 декабря текущего года.

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