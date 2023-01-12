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Брайза: Азербайджан сможет поставлять в Европу больше газа, чем запланировано

Брайза: Азербайджан сможет поставлять в Европу больше газа, чем запланировано С учетом увеличения производства возобновляемой энергии Азербайджан сможет поставлять в Европу больше запланированного объема природного газа.
Энергетика
12 января 2023 г. 12:23
Брайза: Азербайджан сможет поставлять в Европу больше газа, чем запланировано
Мэтью Брайза

С учетом увеличения производства возобновляемой энергии Азербайджан сможет поставлять в Европу больше запланированного объема природного газа.

Об этом Report заявил старший научный сотрудник Атлантического совета, международный эксперт и бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

“Азербайджан заявил, что хотел бы удвоить поставки природного газа в Европу с 10 миллиардов кубометров до 20. Эти дополнительные 10 миллиардов кубометров определенно можно продать всем европейским странам. Но я также убежден, что объемов будет еще больше. Я думаю, что из Азербайджана может поступать вдвое больше газа, поскольку страна увеличивает производство возобновляемой энергии. И чем больше возобновляемых источников энергии производит Азербайджан, тем меньше природного газа ему нужно использовать для собственного производства электроэнергии”, - сказал он.

Также эксперт отметил, что страной, которая больше всего выиграет от увеличения объемов поставок азербайджанского газа, является Болгария.

“У Болгарии нет большого спроса на природный газ. Он использует около 3 или 3,2 миллиарда кубометров в год. Прямо сейчас Азербайджан поставляет в Европу 10 миллиардов кубометров по Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и Трансадриатическому трубопроводу (TAP)”, - сказал он, подчеркнув, что от увеличения поставок азербайджанского газа получили бы пользу все страны ЕС.

Как добавил Брайза, с начала войны в Украине Азербайджан получил запросы от более чем 10 стран как об увеличении поставок, так и об их начале, но на сегодняшний день страна работает над увеличением добычи природного газа за счет привлечения международных инвестиций. Помимо этого, по его словам, туркменский газ, в сочетании с поставками Азербайджана, может сыграть большую роль в обеспечении газом Европы.

“Я думаю, что Азербайджан в целом мог бы предоставить Европе еще 10-15, может быть, даже 20 миллиардов кубометров. И это очень стратегически важный момент”, - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Brayza: “Azərbaycan Avropanı təbii qazla planlaşdırılandan daha çox təmin edəcək”
Версия на английском языке Bryza: Azerbaijan to supply Europe with more gas than planned

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