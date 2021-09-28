О нас
Report Georgia
Аудио новости

BP ждет возвращения спроса на нефть к докризисному уровню через год

BP ждет возвращения спроса на нефть к докризисному уровню через год Мировое потребление нефти вернется к уровню, который был до пандемии, в третьем квартале 2022 года, при этом Азия останется драйвером роста спроса на нефтепродукты.
Энергетика
28 сентября 2021 г. 12:11
BP ждет возвращения спроса на нефть к докризисному уровню через год

Мировое потребление нефти вернется к уровню, который был до пандемии, в третьем квартале 2022 года, при этом Азия останется драйвером роста спроса на нефтепродукты.

Как передает Report, об этом заявил президент BP Singapore Юджин Леонг (Eugene Leong) в интервью агентству Bloomberg.

"Мы наблюдаем восстановление спроса на нефть с минимумов, зафиксированных во втором квартале 2020 года, но пока он не вернулся к тем же уровням, что и раньше (до пандемии). Ожидается, что восстановление спроса на нефть будет продолжаться до конца этого года и в 2022 году", — отметил президент BP.

По его мнению, спрос на нефть в 2022 году в среднем будет увеличиваться на 3,8 миллиона баррелей в день по сравнению с ростом на 5,4 миллиона баррелей в день в 2021 году. Он добавил, что к июню запасы нефти и большинства нефтепродуктов вернулись к нормальному уровню на фоне ограничения добычи странами ОПЕК+ и восстановления экономики.

По словам Леонга, спрос на нефть в Китае в этом году будет расти такими же темпами, как и в 2020 году. Тогда он составлял около 1,8%. "Потребление нефти в стране будет продолжать расти в течение следующих нескольких лет, и ожидается, что в начале 2022 года будут введены в эксплуатацию дополнительные мощности по переработке нефти", — добавил он.

При этом, по мнению представителя BP, рост мировой добычи нефти в следующем году, вероятно, превысит потребление, поскольку ОПЕК+ и нефтедобытчики США увеличат производство, что приведет к избытку предложения в 700 тысяч баррелей в день. "Мировые потребности в энергоресурсах стремительно изменяются, и неопределенность в отношении того, как и когда закончится пандемия, безусловно, повлияет на динамику рынка", — добавил Леонг.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке BP reveals when oil demand will return to pre-crisis level

Самое читаемое

В Азербайджане наступила осень
В Азербайджане наступила осень
22 сентября 2021 г. 23:21
В Киеве состоялось мероприятие по случаю Дня памяти
ФотоВ Киеве состоялось мероприятие по случаю Дня памяти
27 сентября 2021 г. 17:44
В Азербайджане смягчат карантинный режим
В Азербайджане смягчат карантинный режим
24 сентября 2021 г. 18:00
С 1 октября отменяется запрет на работу общественного транспорта в выходные дни
С 1 октября отменяется запрет на работу общественного транспорта в выходные дни
24 сентября 2021 г. 17:53
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в шествии в Баку
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в шествии в Баку
27 сентября 2021 г. 18:10
Президент Ильхам Алиев выступил в формате видеообращения на Генассамблее ООН
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев выступил в формате видеообращения на Генассамблее ООН
24 сентября 2021 г. 01:15
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ухудшением погоды
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ухудшением погоды
23 сентября 2021 г. 21:10
Армения - государство, замешанное на лжи и измышлениях
Армения - государство, замешанное на лжи и измышлениях
22 сентября 2021 г. 12:18
МВД прокомментировало инцидент перед школой в Баку
МВД прокомментировало инцидент перед школой в Баку
25 сентября 2021 г. 10:47
Азербайджан подал в Международный суд ООН на Армению
Азербайджан подал в Международный суд ООН на Армению
23 сентября 2021 г. 23:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi