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BP завершит строительство СФЭС в Джебраиле к концу 2025 года

BP завершит строительство СФЭС в Джебраиле к концу 2025 года Строительство солнечной фотоэлектрической станции (СФЭС) в Джебраильском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район Азербайджана, в рамках проекта "Шафаг" начнется во второй половине 2024 года.
Энергетика
6 марта 2024 г. 11:34
BP завершит строительство СФЭС в Джебраиле к концу 2025 года

Строительство солнечной фотоэлектрической станции (СФЭС) в Джебраильском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район Азербайджана, в рамках проекта "Шафаг" начнется во второй половине 2024 года.

Как сообщает Report, об этом главный специалист по планированию окружающей среды и социальных вопросов компании Lightsource BP Аарон Шейн сказал в ходе встречи с общественностью.

По словам Шейна, ожидается, что строительные работы в рамках проекта займут около 18 месяцев.

Было отмечено, что документ должен быть представлен в министерство экологии в марте и утвержден в апреле.

Отметим, что проект "Шафаг" реализуется ВР. Подготовка к строительству станции проводится компанией Lightsource BP.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBP Cəbrayılda günəş elektrik stansiyasının tikintisini 2025-ci ilin sonunadək yekunlaşdıracaq

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