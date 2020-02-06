​BP завершит сейсморазведку на блоке D230 в первом полугодии

На блоке D230 в азербайджанском секторе Каспия продолжаются трехмерные сейсмоисследования, начатые в декабре 2019 года.

Как передает Report, об этом говорится в отчете за 2019 год компании BP-Azerbaijan и партнеров.

Работы планируется завершить в первом полугодии 2020 года, после чего будет проведена обработка и интерпретация полученных данных. Работы по бурению первой скважины планируются в зависимости от их результата.

Отметим, что Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и BP подписали новое соглашение о долевом разделе добычи по совместной разведке потенциальных перспективных структур блока D230 в бассейне Северного Абшерона в азербайджанском секторе Каспийского моря в апреле прошлого года. В октябре того же года парламент ратифицировал соглашение.

По условиям соглашения PSA, заключенного сроком на 25 лет, доля участия BP - оператора в период разведки, составит 50%, вторая половина будет принадлежать SOCAR.

Блок D230 расположен в 80 км от береговой линии Азербайджана и занимает площадь 3 222 кв. км. Глубина воды колеблется от 100 до 800 м.