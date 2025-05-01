BP завершила бурение первой скважины для добычи deep-gas

Британская BP завершила бурение первой эксплуатационной скважины для добычи газа с глубокозалегающих пластов (deep-gas) на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ).

Британская BP завершила бурение первой эксплуатационной скважины для добычи газа с глубокозалегающих пластов (deep-gas) на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ).

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные компании BP-Azerbaijan.

"Бурение первой эксплуатационной скважины, начатое с платформы "Западный Чираг" в прошлом году, уже завершено. Скважина была нацелена на два приоритетных пласта. Ожидается, что добыча первого газа в рамках данного проекта начнется к концу 2025 года после завершения всех работ по обустройству и соединению скважины к действующей инфраструктуре [по которой этот газ будет доставляться на берег]", - говорится в информации.

Компания отмечает, что скважина имеет важное значение, поскольку будет также выполнять роль оценочной.

Как сообщалось, акционеры проекта АЧГ 20 сентября 2024 года в Баку подписали второе приложение к действующему СРП от 14 сентября 2017 года, предусматривающее добычу газа из глубокозалегающих пластов данного блока. Согласно документу, на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли предусматривается разведка, оценка, разработка и добыча свободных запасов природного газа.

Приложение будет действовать так же, как и СРП - до 2049 года. Долевое участие сторон по проекту deep-gas с блока АЧГ соответствует долям акционеров проекта по действующему контракту.

Запасы свободного природного газа в глубокозалегающих пластах блока оцениваются в 4 трлн кубических футов.

На первом этапе добыча глубокозалегающего газа с блока АЧГ составит порядка 0,5 млрд кубометров в год. Газ с первой пробуренной оценочной скважины будет продаваться Госнефтекомпании Азербайджана.