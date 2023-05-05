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BP запустила новый проект для 70 преподавателей вузов Гянджи

BP запустила новый проект для 70 преподавателей вузов Гянджи Компания BP и ее партнеры запустили новый образовательный проект, направленный на улучшение навыков английского языка и развитие инновационных навыков преподавания для 70 преподавателей в вузах Гянджи.
Энергетика
5 мая 2023 г. 14:05
BP запустила новый проект для 70 преподавателей вузов Гянджи

Компания BP и ее партнеры запустили новый образовательный проект, направленный на улучшение навыков английского языка и развитие инновационных навыков преподавания для 70 преподавателей в вузах Гянджи.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, этот проект, являющийся частью тесного сотрудничества BP и ее партнеров с местными вузами, поддержит усилия по повышению качества образования и расширению потенциала вузов страны.

Общая цель проекта заключается в повышении качества преподавания в высших учебных заведениях Гянджи путем улучшения знаний преподавателей в области английского языка и предоставления им новых методик обучения.

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Версия на английском языке BP launches new project for 70 university teachers in Azerbaijan’s Ganja
Версия на азербайджанском языке ФотоBP Gəncə universitetlərindən seçilmiş 70 müəllim üçün yeni layihəyə başlayıb

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