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СМИ: BP замедляет внедрение возобновляемых источников энергии

СМИ: BP замедляет внедрение возобновляемых источников энергии Новый генеральный директор BP Мюррей Окинклосс ввел мораторий на прием на работу и приостановил новые морские ветроэнергетические проекты, чтобы вновь сосредоточится на нефтегазовых операциях на фоне недовольства инвесторов стратегией энергетического пер
Энергетика
27 июня 2024 г. 10:17
СМИ: BP замедляет внедрение возобновляемых источников энергии

Новый генеральный директор BP Мюррей Окинклосс ввел мораторий на прием на работу и приостановил новые морские ветроэнергетические проекты, чтобы вновь сосредоточится на нефтегазовых операциях на фоне недовольства инвесторов стратегией энергетического перехода.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в компании.

Источники отмечают, что руководство BP отдает предпочтение инвестированию и даже приобретению новых нефтегазовых активов, особенно в Мексиканском заливе и на суше в сланцевых бассейнах США, где компания уже осуществляет крупные операции.

“По словам нескольких источников в BP, пожелавших остаться неназванными, эти шаги, о которых ранее не сообщалось, являются частью решения Окинклосса замедлить инвестиции в крупнобюджетные низкоуглеродные проекты, особенно в офшорную ветроэнергетику, которые, как ожидается, не принесут прибыли в течение многих лет”, - отмечает агентство.

Отмечается, что это означает резкий отход от курса бывшего генерального директора BP Бернарда Луни по быстрому отказу от ископаемого топлива.

"Это оказало давление на акции BP, поскольку доходы от возобновляемых источников энергии сократились, а прибыли от нефти и газа резко возросли после пандемии COVID-19 и вторжения России в Украину", - говорится в информации.

Также отмечается, что BP рассмотрит возможность инвестирования и в биотопливо и некоторые низкоуглеродные предприятия, которые могут принести прибыль в краткосрочной перспективе.

В заявлении для Reuters компания BP сообщила, что М.Окинклосс представил шесть приоритетов, "чтобы стать более простой, более целенаправленной и более прибыльной компанией". Приоритеты включают сосредоточение бизнеса и реализацию "следующей волны проектов повышения эффективности и роста BP".

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Версия на английском языке BP halts hiring, slows renewables roll-out to win over investors

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