BP заключила многомиллионный контракт на использование судна “Ханкенди” в операциях на Каспии

Компания BP подписала контракт на использование судна для подводного строительства “Ханкенди” с консорциумом компаний “Saipem Contracting Netherlands B.V.”, “BOS Shelf LLC” и “BOS Shelf International FZCO”.

Компания BP подписала контракт на использование судна для подводного строительства “Ханкенди” с консорциумом компаний “Saipem Contracting Netherlands B.V.”, “BOS Shelf LLC” и “BOS Shelf International FZCO”.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы BP-Azerbaijan.

“Стоимость контракта на эксплуатацию и техническое обслуживание судна “Ханкенди” превышает 300 млн долларов. Оно будет задействовано для поддержки операций BP в Каспийском море”, -говорится в сообщении.

Отмечается, что контракт был присужден в результате тендера, объявленного в 2022 году.

По информации компании, объем работ по контракту включает: общее операторство и техническое обслуживание судна “Ханкенди”; подводные строительно-монтажные работы; подводную инспекцию; техническое обслуживание и ремонтные работы; возможности быстрого реагирования на всех объектах, находящихся под управлением BP, включая подводные трубопроводы и инфраструктуру добывающих систем; предоставление услуг в период эксплуатации месторождения, включая морскую базовую поддержку.

Контракт подписан первоначально сроком на 3 года с возможностью продления еще на два года.

Судно “Ханкенди” стоимостью 378 млн долларов было сдано в эксплуатацию в сентябре 2017 года. Оно построено на Бакинском судостроительном заводе. Посредством судна "Ханкенди" велись подводные строительные и монтажные работы на месторождении Шах-Дениз в рамках Стадии-2.

Длина судна составляет 155 метров, ширина – 32 метра. Вес судна - 17,6 тыс. тонн, оно имеет всю необходимую инфраструктуру для проведения глубоководных операций, рассчитано на работу 175 человек.