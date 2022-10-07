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BP временно нарастит добычу нефти и газа в Северном море и США

BP временно нарастит добычу нефти и газа в Северном море и США Британская BP рассчитывает увеличить добычу нефти и газа в Северном море и на сланцевых месторождениях США.
Энергетика
7 октября 2022 г. 17:20
BP временно нарастит добычу нефти и газа в Северном море и США

Британская BP рассчитывает увеличить добычу нефти и газа в Северном море и на сланцевых месторождениях США.

Как передает Report, сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова исполнительного вице-президента компании по добыче и операций Гордона Биррелла.

Издание напоминает о планах BP сократить добычу нефти и газа на 40%, или на 1 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, с 2019 по 2030 год в рамках стратегии по сокращению выбросов парниковых газов и созданию крупного бизнеса возобновляемых источников энергии. Но с учетом глобального энергокризиса решила отложить свои планы и увеличить добычу в краткосрочной перспективе.

Сейчас компания добывает в Северном море около 130 тыс. баррелей в сутки, на сланцевых месторождениях в США в первой половине года добывалось 317 тыс. баррелей в сутки. "Мы продвигаем некоторые проекты в Северном море", — сказал Биррелл, добавив, что одним из таких проектов является месторождение Murlach.

Он добавил, что компания инвестировала значительные средства в технологии для снижения выбросов углекислого газа на сланцевых месторождениях, в том числе путем электрификации буровых установок в богатом нефтью бассейне Permian. "Этап разработки продолжается, и мы вкладываем в него все больше средств в ответ на энергетический кризис. Часть из них идет непосредственно на бурение и добычу, часть - на снижение выбросов предприятий", - сказал он.

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