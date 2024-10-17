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BP впервые осуществила на АЧГ сбор образцов керна в условиях пластового давления

BP впервые осуществила на АЧГ сбор образцов керна в условиях пластового давления Британская компания BP впервые в мире осуществила сбор образцов керна в условиях пластового давления на блоке Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) на Каспии.
Энергетика
17 октября 2024 г. 17:03
BP впервые осуществила на АЧГ сбор образцов керна в условиях пластового давления

Британская компания BP впервые в своей истории осуществила сбор образцов керна в условиях пластового давления на блоке Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение компании BP-Azerbaijan.

“BP, используя инновационные технологии, провела операцию по получению образцов керна в условиях пластового давления на блоке АЧГ. Это первая подобная операция, выполненная компанией. Технология извлечения образцов пород под давлением позволяет свести к минимуму потерю жидкости и повреждение керна, и извлечь образцы в своем первоначальном состоянии", - говорится в информации.

Полученный керн будет использоваться в различных лабораторных испытаниях для минимизации неопределенностей относительно остаточной нефтенасыщенности в условиях обводнения в пласте "Балаханы" на АЧГ.

"Это поможет определить необходимость и тип методов повышения нефтеотдачи, улучшить предсказуемость и планирование будущих вариантов разработки пластов Балаханы", - говорится в информации.

Сбор керна под давлением выполнен в пласте "Балаханы VIII" с новой скважины на "Западном Азери". В ходе операции успешно извлечены четыре образца керна, которые вместе с данными анализа на месте, отправлены в лабораторию для дальнейшего анализа.

"Считаем, что важная информация о керне и жидкости из образцов, извлеченных из обводненных пластовых пород, расширят наши геологические знания о пластах и помогут выбрать наиболее оптимальную стратегию для освоения углеводородных ресурсов", - говорится в информации.

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Версия на английском языке ФотоBP completes first-ever pressure coring acquisition in Caspian
Версия на азербайджанском языке ФотоBP Xəzərdə ilk dəfə lay təzyiqi altında süxur nümunələri çıxarılmasını həyata keçirib

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