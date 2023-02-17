BP возобновит отгрузку нефти из порта Супса

Компания BP возобновит отгрузку нефти из грузинского порта Супса на Черном море.
Как сообщает Report, об этом заявил сегодня региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонз на пресс-брифинге.
По его словам, после землетрясения в Турции в качестве альтернативы появилась возможность транспортировки по нефтепроводу Баку-Супса: "В порт Супса уже доставлены 2 танкера с нефтью”.
Он сказал, что в зависимости от погодных условий будет осуществляться отгрузка этих объемов нефти на мировые рынки.