BP восстановит в Карабахе 11 малых ГЭС

К концу года компания BP восстановит в Карабахе 11 малых гидроэлектростанций.

К концу года компания BP восстановит в Карабахе 11 малых гидроэлектростанций.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов сказал во время выступления на панельных обсуждениях в рамках конференции "Зеленая трансформация в Азербайджане: Цели устойчивого развития".

Замминистра отметил, что в настоящее время на основе проекта BP уже восстановлены 4 из 11 малых ГЭС: "До конца года планируется восстановление 11 54-мегаваттных станций. Совместно с министерством экономики мы продолжим работы по привлечению частных инвестиций к восстановлению других станций".

Э.Солтанов сказал, что в получении энергии, потребляемой на освобожденных от оккупации территориях, будут использованы зеленые источники, а использование природного газа будет ограниченным.