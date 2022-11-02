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BP восстановит в Карабахе 11 малых ГЭС

BP восстановит в Карабахе 11 малых ГЭС К концу года компания BP восстановит в Карабахе 11 малых гидроэлектростанций.
Энергетика
2 ноября 2022 г. 12:37
BP восстановит в Карабахе 11 малых ГЭС

К концу года компания BP восстановит в Карабахе 11 малых гидроэлектростанций.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов сказал во время выступления на панельных обсуждениях в рамках конференции "Зеленая трансформация в Азербайджане: Цели устойчивого развития".

Замминистра отметил, что в настоящее время на основе проекта BP уже восстановлены 4 из 11 малых ГЭС: "До конца года планируется восстановление 11 54-мегаваттных станций. Совместно с министерством экономики мы продолжим работы по привлечению частных инвестиций к восстановлению других станций".

Э.Солтанов сказал, что в получении энергии, потребляемой на освобожденных от оккупации территориях, будут использованы зеленые источники, а использование природного газа будет ограниченным.

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Версия на английском языке BP to restore 11 small hydropower plants in Karabakh
Версия на азербайджанском языке BP Qarabağda 11 kiçik su elektrik stansiyasını bərpa edəcək

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