BP во II квартале получила свыше 1,6 млрд чистой прибыли

Британская BP Plc получила чистую прибыль во втором квартале 2025 года в размере $1,629 млрд против убытка в $129 млн за аналогичный период прошлого года.

Британская BP Plc получила чистую прибыль во втором квартале 2025 года в размере $1,629 млрд против убытка в $129 млн за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные компании.

Скорректированная прибыль по методу замещения запасов (RC profit) во 2-м квартале 2025 года составила $2,4 млрд, против $1,4 млрд в предыдущем квартале.

Объем добычи углеводородов во втором квартале снизился до 2,3 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки с 2,379 млн бнэ/с годом ранее.

Средняя цена реализации: в сегменте нефтедобычи (oil production & operations) снизилась до $49,03 за бнэ по сравнению с $55,78; в сегменте газа и низкоуглеродных энергоносителей выросла до $40,84 за бнэ против $36,85 годом ранее.

Компания прогнозирует, что в третьем квартале добыча незначительно снизится по сравнению с уровнем апреля–июня. По итогам 2025 года ожидается сокращение объемов добычи относительно показателей прошлого года. Ранее BP допускала лишь незначительное снижение.

Капитальные вложения компании во втором квартале составили $3,4 млрд, годовой план остался без изменений - $14,5 млрд. Структура капитальных затрат на 2026 и 2027 годы остается неизменной - около $13–15 млрд.

BP также объявила о планах выкупить собственные акции на сумму $750 млн до публикации отчетности за третий квартал.

Дивиденды за второй квартал составят 8,32 цента на акцию, что выше показателя предыдущего квартала (8 центов).