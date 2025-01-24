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BP вносит вклад в стартап-экосистему Азербайджана

BP вносит вклад в стартап-экосистему Азербайджана BP успешно завершила последний этап образовательного проекта, который поддерживает с 2023 года.
Энергетика
24 января 2025 г. 12:07
BP вносит вклад в стартап-экосистему Азербайджана

BP успешно завершила последний этап образовательного проекта, который поддерживает с 2023 года.

Как сообщает Report, проект под названием "Навыки для будущего" направлен на улучшение стартап-среды и расширение инновационной экосистемы в Азербайджане.

Программа состояла из тренингов, менторства и других мероприятий, направленных на улучшение качества стартап-инициатив, процессов инкубации и общей прединвестиционной подготовки. 6-месячная программа была рассчитана для примерно 10 команд, отобранных среди множества заявителей. Программу возглавляли опытные менторы и эксперты турецкой стартап-менторской компании Bilişim Vadisi.

Сегодня в Баку прошло мероприятие по случаю успешного завершения этой инкубационной программы.

Выступая на мероприятии, вице-президент BP по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли сказал: "Этот проект является успешным продолжением усилий BP и партнеров, направленных на поддержку развивающейся стартап-среды и инновационной экосистемы страны. Мы очень рады, что в течение шести месяцев обучения участники получили возможность принять участие в международном фестивале инноваций и технологий iFest в Турции, где одна из команд получила награду Global Champion Award".

Проект был реализован образовательной организацией ООО "Центр инноваций". Общая стоимость проекта составила более 91 тыс. манатов (около $53 600).

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Версия на азербайджанском языке BP Azərbaycanın startap ekosisteminə töhfə verir

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