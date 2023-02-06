О нас

BP внесла вклад в усилия Азербайджана в области энергоперехода

BP внесла вклад в усилия Азербайджана в области энергоперехода Сегодня BP представила первый университетский учебник, который положит начало подготовке отечественных инженеров в области возобновляемых источников энергии.
Энергетика
6 февраля 2023 г. 16:14
BP внесла вклад в усилия Азербайджана в области энергоперехода

Сегодня BP представила первый университетский учебник, который положит начало подготовке отечественных инженеров в области возобновляемых источников энергии.

Как сообщает Report, целью проекта является поддержка усилий Бакинской высшей школы нефти (БВШН) по подготовке нового поколения инженеров, специализирующихся на возобновляемых источниках энергии.

В дополнение к новому 220-страничному учебнику под названием ”Введение в использование возобновляемых источников энергии", проект также включает создание нового учебного курса, специально разработанного для студентов бакалавриата.

Общая стоимость проекта составляет 96 000 манатов (56 470 долларов США), и эта сумма включает в себя разработку и публикацию учебника, а также разработку нового учебного курса.

Проект реализован БВШН.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Фотоbp contributes to Azerbaijan's efforts in energy transition
Версия на азербайджанском языке ФотоBP Azərbaycanın enerji keçidi sahəsində səylərinə töhfə verib

Самое важное

По поручению президента Ильхама Алиева спасательные силы МЧС прибыли в Турцию
ФотоПо поручению президента Ильхама Алиева спасательные силы МЧС прибыли в Турцию
6 февраля 2023 г. 16:25
В Азербайджане выпадет снег, температура воздуха понизится на 8-10 градусов
В Азербайджане выпадет снег, температура воздуха понизится на 8-10 градусов
6 февраля 2023 г. 13:53
В посольстве и генконсульствах Азербайджана в Турции созданы оперштабы
В посольстве и генконсульствах Азербайджана в Турции созданы оперштабы
6 февраля 2023 г. 13:14
Мехрибан Алиева выразила соболезнования Турции
Мехрибан Алиева выразила соболезнования Турции
6 февраля 2023 г. 12:04
По поручению президента Азербайджана готовится к отправке в Турцию группа спасателей МЧС
По поручению президента Азербайджана готовится к отправке в Турцию группа спасателей МЧС
6 февраля 2023 г. 10:49
Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану
Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану
6 февраля 2023 г. 10:46
Путешественник из Германии: Посещение освобожденных территорий- уникальный шанс
Путешественник из Германии: Посещение освобожденных территорий- уникальный шанс
4 февраля 2023 г. 11:01
Попытки некоторых западных кругов и армянского лобби преуменьшить значение Азербайджана для Европы провалились - МНЕНИЕ
Попытки некоторых западных кругов и армянского лобби преуменьшить значение Азербайджана для Европы провалились - МНЕНИЕ
4 февраля 2023 г. 10:49
Награждены лица, участвовавшие в предотвращении террористического акта против посольства Азербайджана в Иране
Награждены лица, участвовавшие в предотвращении террористического акта против посольства Азербайджана в Иране
3 февраля 2023 г. 16:05
Азербайджан подпишет протокол международной конвенции о полной отмене смертной казни
Азербайджан подпишет протокол международной конвенции о полной отмене смертной казни
3 февраля 2023 г. 12:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi