BP внесла вклад в усилия Азербайджана в области энергоперехода

Сегодня BP представила первый университетский учебник, который положит начало подготовке отечественных инженеров в области возобновляемых источников энергии.

Сегодня BP представила первый университетский учебник, который положит начало подготовке отечественных инженеров в области возобновляемых источников энергии.

Как сообщает Report, целью проекта является поддержка усилий Бакинской высшей школы нефти (БВШН) по подготовке нового поколения инженеров, специализирующихся на возобновляемых источниках энергии.

В дополнение к новому 220-страничному учебнику под названием ”Введение в использование возобновляемых источников энергии", проект также включает создание нового учебного курса, специально разработанного для студентов бакалавриата.

Общая стоимость проекта составляет 96 000 манатов (56 470 долларов США), и эта сумма включает в себя разработку и публикацию учебника, а также разработку нового учебного курса.

Проект реализован БВШН.