BP: Ведутся работы по декарбонизации на Сангачальском терминале

Компания BP ведет работы по декарбонизации на Сангачальском терминале.

Как сообщает Report, об этом региональный вице-президент BP (Азербайджан, Грузия и Турция) по развитию газовой и низкоуглеродной энергетики Катерина Папалександри заявила на пленарной дискуссии "Газовый диалог: Роль поставок газа в условиях энергетического кризиса" во второй день Бакинского энергетического форума.

По ее словам, BP готова приступить к реализации проекта, связанного с солнечной энергией, и это один из факторов, который будет способствовать декарбонизации.

Вице-президент BP отметила, что в настоящее время на месторождении "Шахдениз" ежедневно добывается 79,5 млн кубометров природного газа и это обеспечивает Азербайджан, а также регион и Европу "голубым" топливом.