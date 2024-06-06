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BP: Ведутся работы по декарбонизации на Сангачальском терминале

BP: Ведутся работы по декарбонизации на Сангачальском терминале
Энергетика
6 июня 2024 г. 10:31
BP: Ведутся работы по декарбонизации на Сангачальском терминале

Компания BP ведет работы по декарбонизации на Сангачальском терминале.

Как сообщает Report, об этом региональный вице-президент BP (Азербайджан, Грузия и Турция) по развитию газовой и низкоуглеродной энергетики Катерина Папалександри заявила на пленарной дискуссии "Газовый диалог: Роль поставок газа в условиях энергетического кризиса" во второй день Бакинского энергетического форума.

По ее словам, BP готова приступить к реализации проекта, связанного с солнечной энергией, и это один из факторов, который будет способствовать декарбонизации.

Вице-президент BP отметила, что в настоящее время на месторождении "Шахдениз" ежедневно добывается 79,5 млн кубометров природного газа и это обеспечивает Азербайджан, а также регион и Европу "голубым" топливом.

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Версия на английском языке BP: Work is underway to decarbonize Sangachal terminal
Версия на азербайджанском языке BP: Səngəçal terminalının karbonsuzlaşdırılması istiqamətində işlər görülür

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