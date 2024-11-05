BP в январе-сентябре добыла с АЧГ 13 млн тонн нефти

Добыча нефти на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в январе-сентябре 2024 года составила порядка 93 млн баррелей (13 млн тонн).

Добыча нефти на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в январе-сентябре 2024 года составила порядка 93 млн баррелей (13 млн тонн).

Об этом Report сообщил оператор проекта - компания BP Exploration (Caspian Sea) Limited.

В январе-сентябре 2023 года с данной контрактной площади суммарно было добыто 100 млн баррелей нефти (14 млн тонн). Таким образом, показатель в баррелях сократился на 7%, в тоннах – на 7,15%.

Среднесуточная добыча нефти в январе-сентябре 2024 года составила 339 тыс. баррелей (годом ранее - 368 тыс. баррелей). С платформы "Чираг" добывалось в среднем 23 тыс. баррелей нефти в сутки (23 тыс. б/с), "Центральный Азери" – 96,5 тыс. б/с (96 тыс. б/с), "Западный Азери" – 75,5 тыс. б/с (89 тыс. б/с), "Восточный Азери" - 51 тыс. б/с (59 тыс. б/с), "Глубоководный Гюнешли" – 57,4 тыс. б/с (67 тыс. б/с), "Западный Чираг" – 29,1 тыс. б/с (34 тыс. б/с), “Центральный Восточный Азери” – 6,5 тыс. б/с.

Объем затрат по проекту разработки блока АЧГ уменьшился на 7,1% - до 1 млрд 370 млн долларов. В том числе операционные расходы составили 402 млн долларов, капитальные - 968 млн долларов.

По данным компании, за январь-сентябрь 2024 года на контрактном блоке были пробурены 11 нефтедобывающих, две водонагнетательные и одна скважина для повторной закачки шлама в пласты. По состоянию на конец сентября 2024 года в эксплуатации находилось 147 нефтедобывающих, 47 водо- и 8 газонагнетательных скважин.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан в 1994 году. Срок его действия истекал в 2024 году, в сентябре 2017 года был подписан новый контракт, рассчитанный до 2050 года.

На данный момент доля BP plc в проекте составляет 30,37%, Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) - 25%, MOL - 9,57%, ExxonMobil - 6,79%, ONGC Videsh - 2,31%, Inpex Corp. - 9,31% и ITOCHU Oil - 3,65%, Equinor - 7,27%, TPAO - 5,73%.